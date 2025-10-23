The Swiss voice in the world since 1935
Oms, ‘per ricostruire la sanità a Gaza serviranno 7 miliardi’

Il costo totale della ricostruzione del sistema sanitario a Gaza necessiterà almeno di 7 miliardi di dollari, ha affermato oggi a Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

(Keystone-ATS) I bisogni a Gaza – ha detto in un briefing per la stampa – sono immensi, con più di 170 mila persone ferite. Inoltre, “la fame e le malattie non si sono fermate e la vita dei bambini è ancora a rischio”. Le domande sul sistema sanitari sono enormi, ma “parti significative sono state distrutte o gravemente degradate, non ci sono ospedali pienamente funzionanti a Gaza e solo 14 su 36 funzionano, ci sono carenze critiche di azioni essenziali, attrezzature e operatori sanitari”.

L’Oms – ha aggiunto – si sta concentrando sulla risposta alle attuali esigenze sanitarie, ma anche per pianificare la ricostruzione a lungo termine del sistema sanitario di Gaza. A breve termine il piano di 60 giorni richiede 45.000.000 di dollari, ma il costo totale per la ricostruzione del sistema sanitario sarà di almeno 7 miliardi di dollari, ha detto Tedros.

Da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore, l’Oms ha inviato più forniture mediche agli ospedali, schierato ulteriori team medici di emergenza e intensificato le evacuazioni mediche. Il flusso di aiuti è aumentato, ma è ancora solo una frazione di ciò che è necessario, ha ammonito ribadendo l’appello per l’apertura di tutti i valichi di accesso.

