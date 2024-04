OMS, appello a Parigi contro meningiti a vigilia Olimpiadi

(Keystone-ATS) L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato un appello ad accelerare gli sforzi a livello mondiale per la lotta contro le meningiti, chiamando a testimonianza della malattia gli atleti paralimpici di Parigi 2024 colpiti da handicap in seguito a meningite.

“Le meningiti batteriche uccidono una persona colpita su 6 e lasciano handicap permanenti in una su 5”, ha ricordato in un comunicato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione di un incontro organizzato con il governo francese all’Istituto Pasteur di Parigi. “Ma molti dei decessi e degli handicap – ha aggiunto – sono evitabili grazie ai vaccini”.

L’OMS sostiene una road map denominata “Sconfiggere la meningite entro il 2030”, che punta non solo ad eliminare le epidemie di meningite batterica per quella data, ma anche a facilitare la vita delle persone colpite da handicap in seguito alle infezioni.

L’incontro a Parigi si è svolto anche alla luce delle preoccupazioni di diverse associazioni di pazienti sul rischio di propagazione dei meningococchi proprio nell’ambito delle Olimpiadi. Il collettivo “Meningo”, che riunisce medici e pazienti, aveva lanciato un appello il mese scorso a rivedere “urgentemente” la strategia vaccinale francese prima dei Giochi.

Il ministero della Salute francese ha annunciato oggi un ampliamento della vaccinazione che tenga conto di varietà di ceppi che non erano prese finora in considerazione, ma non prima del 2025.