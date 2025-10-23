The Swiss voice in the world since 1935
Oms, situazione Gaza catastrofica, nessun miglioramento da tregua

Keystone-SDA

Gli aiuti umanitari che arrivano nella Striscia di Gaza sono "insufficienti" e non hanno permesso un miglioramento della situazione in questo territorio palestinese afflitto dalla carestia: lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La fame è ancora presente perché non c’è abbastanza cibo” che entra nella Striscia di Gaza dall’entrata in vigore del cessate il fuoco e “la situazione rimane catastrofica”, ha dichiarato ai giornalisti il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

