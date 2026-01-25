Ondata di gelo in Usa, 500 mila senza corrente

Keystone-SDA

Usa in tilt per la tempesta artica che sta investendo gran parte del Paese, in particolare la parte orientale: abbondanti nevicate, temperature polari, strade bloccate, più di 500'000 persone senza elettricità e migliaia di voli cancellati (almeno 9600 oggi).

(Keystone-ATS) Gli americani hanno preso d’assalto i supermercati per fare scorte. New York ha registrato le prime vittime. Nel pomeriggio di ieri, con le temperature scese ben al di sotto dello zero, i corpi di tre persone sono stati trovati nelle strade della Grande Mela.

Intanto sono almeno 22 (quasi la metà) gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta artica che sta colpendo gran parte degli Stati Uniti. Donald Trump ne ha già approvati una decina, per Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia.