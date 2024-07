ONG, 1’117 detenuti politici nelle carceri di Cuba

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) In data 30 giugno erano 1’117 le persone detenute a Cuba per motivi politici. Lo rivela l’ONG Prisoners Defenders, evidenziando che si tratta di quattro in più rispetto al precedente rapporto mensile. Trenta detenuti sono minorenni.

Di questi “14 sono già stati condannati per sedizione”, con una pena media di cinque anni. Anche altri 225 detenuti – per lo più partecipanti alle proteste antigovernative del luglio 2021 – sono stati accusati di sedizione, 223 sono già state condannate per quel crimine, a una media di dieci anni di prigione.

La ONG aggiunge di aver identificato “304 prigionieri con gravi patologie mediche senza cure mediche adeguate”, assicurando che “tutti soffrono di varie patologie mediche a causa della mancanza di cibo, dei maltrattamenti, dell’ambiente repressivo e della mancanza di cure mediche adeguate per i detenuti. Tutti loro”.