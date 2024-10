Onori militari a re Carlo nel primo giorno del tour in Australia

(Keystone-ATS) Re Carlo ha ricevuto oggi gli onori militari di tutti i corpi delle forze armate australiane, un benvenuto prestigioso per dare il via alla sua visita di nove giorni in Australia e nelle Isole Samoa.

Carlo può ora vantare il titolo di maresciallo dell’Esercito australiano, dell’Aeronautica e ammiraglio della Flotta.

Dopo un viaggio di oltre 20 ore, Carlo III e sua moglie, la regina Camilla, sono atterrati a Sydney nella tarda serata di ieri, sotto la pioggia. Sono stati accolti da dignitari locali e da un gruppo di bambini, prima di un rapido incontro privato con il premier Anthony Albanese e la fidanzata.

“Non vedevamo l’ora di tornare in questo bellissimo Paese per celebrare le culture e le comunità straordinariamente ricche che lo rendono così speciale”, ha dichiarato la coppia in un messaggio postato sui social network prima del loro arrivo.

Il loro viaggio mira a rafforzare il prestigio della monarchia presso un pubblico australiano poco interessato. Sono previste occasioni di incontro con il popolo con un evento di fronte all’Opera House di Sydney e un barbecue gigante. Il tour sarà meno lussuoso e impegnativo del solito, a causa dello stato di salute del sovrano. Lo scalo in Nuova Zelanda è stato cancellato e il suo soggiorno sarà di soli sei giorni.