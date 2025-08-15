The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Onu, a Gaza 1.700 morti da maggio mentre cercavano aiuti

Keystone-SDA

Almeno 1.760 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano aiuti a Gaza tra il 27 maggio e il 13 agosto, secondo gli ultimi dati resi noti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

(Keystone-ATS) Di questi, 994 sono morti nelle vicinanze dei siti della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) e 766 lungo le rotte dei convogli di rifornimenti.

“La maggior parte di queste uccisioni è stata commessa dall’esercito israeliano. Pur essendo a conoscenza della presenza di altri elementi armati nelle stesse aree, non disponiamo di informazioni che indichino il loro coinvolgimento in queste uccisioni”, riferisce una nota resa nota oggi a Ginevra dall’Onu.

“Ciascuna di queste uccisioni deve essere indagata tempestivamente e in modo indipendente e i responsabili devono essere chiamati a risponderne”.

