Onu, benvenuto al nuovo Alto commissario per i rifugiati Salih

Keystone-SDA

Nel giorno del suo insediamento il nuovo Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, Barham Salih, ha ricevuto un caloroso benvenuto dalla vice Segretario generale dell'Onu, Amina J Mohammed.

(Keystone-ATS) “Mentre gli sfollamenti raggiungono livelli record e la paura e la mancanza di finanziamenti minacciano la solidarietà globale – ha affermato Amina J Mohammed – una leadership radicata nell’umanità è più importante che mai”. L’invito rivolto al neo Alto commissario è quello di “lavorare insieme per dare alle persone speranza e una vita dignitosa” conclude la vice segretario Onu.

Barham Salih ha preso il posto di Filippo Grandi che ha guidato l’Unhcr dal 2016.