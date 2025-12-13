Onu, livello più alto insediamenti israeliani Cisgiordania da 2017

Keystone-SDA

L'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata è al livello più alto almeno dal 2017, quando le Nazioni Unite hanno iniziato a monitorare tali dati, secondo un rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite visionato dall'Afp.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel 2025, “sono stati avanzati, approvati o messi in gara d’appalto progetti per quasi 47.390 unità abitative, rispetto alle circa 26.170 del 2024”, si legge nel rapporto.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato quella che ha definito un’espansione “incessante” in una dichiarazione che accompagna il rapporto, affermando che “continua ad alimentare le tensioni, impedisce ai palestinesi di accedere alla loro terra e minaccia la fattibilità di uno Stato palestinese pienamente indipendente, democratico, contiguo e sovrano”.