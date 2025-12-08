ONU, rilasciati 100 studenti rapiti il 21 novembre

Keystone-SDA

Cento studenti di una scuola cattolica nella Nigeria occidentale, rapiti il 21 novembre da uomini armati non identificati, sono stati rilasciati, hanno annunciato oggi una fonte delle Nazioni Unite e la presidenza nigeriana, senza specificarne le circostanze.

(Keystone-ATS) Gli studenti della scuola cattolica St. Mary’s di Papiri, nello Stato del Niger, saranno consegnati alle autorità locali, ha indicato ieri sera la fonte delle Nazioni Unite. Il rilascio dei 100 studenti è stato confermato all’AFP dal portavoce presidenziale nigeriano Sunday Dare, anche se non è chiaro quale sia la sorte dei 165 studenti e membri del personale che si ritiene siano ancora nelle mani dei rapitori.