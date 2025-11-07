Onu, Stati Uniti disertano valutazione su diritti umani
Gli Stati Uniti hanno boicottato a Ginevra davanti al Consiglio dei diritti umani dell'Onu la valutazione periodica della propria situazione in materia di diritti umani.
(Keystone-ATS) Con questa decisione gli Stati Uniti diventano uno dei soli due Paesi, insieme a Israele nel 2013, a non partecipare alla propria cosiddetta revisione periodica universale da quando il sistema è stato istituito nel 2008.
“Avremmo dovuto incontrarci oggi per procedere con la revisione degli Usa. Tuttavia, noto che la delegazione Usa non è presente in questa sala”, ha affermato il presidente del Consiglio dei diritti umani dell’Onu Jurg Lauber.