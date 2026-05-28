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Onu, temperature a livelli record nel periodo 2026-2030

Keystone-SDA

Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei quattro anni successivi, ha avvertito oggi l'Onu.

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(Keystone-ATS) Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015 e l’agenzia meteorologica e climatica dell’Onu ha affermato che la tendenza è destinata a continuare, con un nuovo anno da record “probabile” prima del 2031.

C’è una probabilità del 75% che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 °C al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900, ha affermato l’Organizzazione meteorologica mondiale.

Le previsioni dell’Omm arrivano mentre l’Europa occidentale è sotto una “cappa di calore” di aria calda, che sta battendo i record di temperatura per il mese di maggio in Gran Bretagna e Francia.

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