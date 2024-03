Onu: ‘fame a Gaza potrebbe equivalere a un crimine di guerra’

1 minuto

(Keystone-ATS) L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha detto in un’intervista alla Bbc che Israele ha una responsabilità significativa sulla catastrofe umanitaria a Gaza e che sarebbe “plausibile” che Israele stia usando la fame come arma di guerra.

Türk ha affermato che se l’intento fosse dimostrato, ciò equivarrebbe a un crimine di guerra.