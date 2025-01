Onu: 10 anni e 500 milioni di dollari per rimuovere le mine a Gaza

Keystone-SDA

La rimozione a Gaza delle bombe inesplose e delle mine antiuomo dopo 15 mesi di conflitto potrebbe richiedere fino a 10 anni. È la stima che arriva dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.

(Keystone-ATS) Secondo quest’ultimo la gestione delle macerie, il recupero dei corpi e il trattamento della contaminazione da ordigni esplosivi a Gaza rimangono essenziali per consentire movimenti sicuri della popolazione, il continuo aumento dell’assistenza umanitaria e il ripristino dei servizi essenziali.

Secondo un rapporto del Protection Cluster, che riunisce varie organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite, saranno necessari “500 milioni di dollari in 10 anni per rimuovere gli esplosivi sepolti tra le macerie di Gaza, ovvero circa 42 milioni di tonnellate di macerie che contengono anche amianto, altri contaminanti pericolosi e resti umani”.

Le agenzie umanitarie continuano in una corsa incessante a fornire aiuti alla popolazione palestinese. Hanno aumentato la distribuzione di cibo, riaperto panetterie e riabilitato ospedali. Jonathan Whittall, capo dell’ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari per la Palestina, ha osservato: “sono in gioco vite umane e non c’è tempo da perdere”.