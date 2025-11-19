Onu: 555 profughi morti nel Mediterraneo centrale da inizio anno

Keystone-SDA

Almeno 555 profughi sono morti e 538 risultano dispersi sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 15 novembre.

(Keystone-ATS) Lo rende noto oggi l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato sulla rete sociale X.

Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 24’673, di cui 21’407 uomini, 2162 donne, 896 minori e 208 di cui non si conoscono i dati di genere.