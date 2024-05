Onu: bozza risoluzione, chiede a Israele di fermare attacco Rafah

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’Algeria ha diffuso con i membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu, in cui siede anche la Svizzera, una bozza di risoluzione che ordina a Israele di “fermare immediatamente la sua offensiva militare a Rafah”.

Il testo, di cui l’agenzia di stampa italiana Ansa ha avuto visione, chiede un “cessate il fuoco immediato a Gaza rispettato da tutte le parti”, oltre al “rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi”.

La bozza, spiegando che la “situazione catastrofica nella Striscia di Gaza costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale”, richiama pure le ultime ordinanze emesse dalla Corte internazionale di giustizia, inclusa quella che ordina a Israele di “fermare immediatamente la sua offensiva militare” a Rafah.

Alcuni diplomatici hanno riferito di sperare in un voto a breve. “La nostra speranza è che possa avvenire il più rapidamente possibile perché c’è la vita in gioco”, ha detto l’ambasciatore cinese Fu Cong.

“Ogni documento in questo momento non sarà utile e non cambierà la situazione sul terreno, noi vogliamo continuare a sostenere gli sforzi per ottenere l’accordo sugli ostaggi e altri aiuti a Gaza”. È il primo commento del viceambasciatore americano all’Onu Robert Wood sulla bozza di risoluzione.

A margine della riunione del Consiglio di sicurezza, Wood ha detto che comunque il testo è stato inviato a Washington per valutazioni.