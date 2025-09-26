The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
OpenAI svela Pulse, l’IA che elabora mentre l’utente dorme

Keystone-SDA

OpenAI lancia Pulse, una nuova funzione di ChatGpt che mira a trasformare il chatbot in uno strumento proattivo che fornisce un'assistenza continua all'utente anche mentre dorme.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Durante la notte, l’Intelligenza artificiale analizza le conversazioni precedenti con l’utente, la cronologia e le preferenze per elaborare e proporre, il mattino successivo, contenuti mirati, come suggerimenti, consigli pratici, o aggiornamenti sui progetti, generando risposte corredate da grafiche.

L’utente può guidare e affinare il sistema, indicando cosa approfondire o tralasciare. Le schede si aggiornano quotidianamente e sono disponibili solo per quel giorno, a meno che non vengano salvate. Pulse può essere anche connesso a Gmail e Google Calendar per fornire contesto aggiuntivo per suggerimenti più pertinenti. Un caso d’uso citato da OpenAI è la realizzazione di un ordine del giorno per una riunione di lavoro oppure la creazione di un appuntamento sul calendario per l’acquisto di un regalo di compleanno. Queste integrazioni sono disattivate per impostazione predefinita e possono essere abilitate in qualsiasi momento.

“Questo è il primo passo verso un ChatGpt più utile”, scrive OpenAI in un post sul blog ufficiale, “che offre in modo proattivo ciò di cui hai bisogno, aiutandoti a fare progressi e a tornare alla tua vita”.

La stessa startup specifica come Pulse sia un’anteprima, “che non sempre riesce a fare le cose come vorresti, può mostrare ciò che è più rilevante e utile, ma anche suggerimenti non pertinenti, ad esempio per un progetto già completato”. Al momento Pulse è disponibile in anteprima per gli utenti Pro, a pagamento, sull’app mobile. Dopo l’accesso limitato, è prevista un’estensione per tutti.

