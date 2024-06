Openair di San Gallo termina con 110’000 spettatori

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Si è chiuso oggi dopo quattro giorni di concerti l’Openair di San Gallo, uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate musicale svizzera. Gli spettatori sono stati circa 110’000, facendo registrare il tutto esaurito per la terza volta consecutiva.

In una nota diffusa stasera gli organizzatori si dicono complessivamente soddisfatti. Non vi sono stati incidenti di rilievo e anche la meteo è stato tutto sommato clemente. La possibilità di spostarsi gratuitamente coi mezzi pubblici per arrivare al festival è stata sfruttata da diverse decine di migliaia di persone.