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Openair San Gallo: 105’000 visitatori in un clima rovente

Keystone-SDA

Con un totale di 105'000 visitatori, questa sera si è conclusa la 48esima edizione dell'Openair di San Gallo. Nonostante le temperature superiori ai 30 gradi, secondo gli organizzatori il festival si è svolto senza particolari incidenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tra gli artisti che hanno regalato momenti di grande emozione figurano, tra gli altri, Hecht e i Twenty One Pilots, hanno comunicato gli organizzatori. Ma sul palco si sono esibiti anche artisti come “Jan Delay & Disco Nr. 1”, Nina Chuba e Baschi. L’edizione si è conclusa stasera con l’esibizione della formazione hip-hop tedesca SDP.

Il festival è stato uno dei più caldi e secchi nei quasi cinquant’anni di storia della manifestazione. Grazie ai numerosi spazi ombreggiati, ai punti di rifornimento per l’acqua e ad altre misure contro il caldo, tutto si è svolto senza incidenti di rilievo. Anche quest’anno sono stati impiegati oltre 4000 volontari.

“Hecht ha regalato momenti da brividi: insieme a decine di tifosi e quattro giocatori della squadra di calcio del San Gallo, fresca vincitrice della Coppa svizzera, è risuonata la versione di ‘Mon Amour’ con il testo riscritto dai sostenitori”.

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