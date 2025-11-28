Orban oggi a Mosca per incontrare Putin

Keystone-SDA

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annunciato che oggi si recherà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e discutere di energia.

(Keystone-ATS) “Vado lì per assicurarmi che l’approvvigionamento energetico dell’Ungheria sia sicuro per l’inverno e per il prossimo anno a un prezzo accessibile”, ha dichiarato il premier in un video pubblicato su Facebook.

Orban ha ricordato di essersi recato negli Stati Uniti all’inizio di novembre, dove ha ottenuto dal presidente americano Donald Trump una deroga alle sanzioni statunitensi legate al petrolio russo, valida per un anno.

“Ci siamo riusciti, il che è eccellente” – ha detto -, “ora tutto ciò di cui abbiamo bisogno è il gas e il petrolio, che possiamo acquistare dai russi, quindi andrò lì per assicurarmi che l’approvvigionamento energetico dell’Ungheria sia garantito per l’inverno e il prossimo anno a un prezzo accessibile”

Uno dei pochi leader europei vicino ai presidenti di Stati Uniti e Russia, Viktor Orban non ha cercato di diversificare realmente le importazioni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022 e dipende fortemente dal petrolio russo.