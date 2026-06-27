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Organizzatori, in 350 mila al Pride di Milano nonostante il caldo

Keystone-SDA

Sono 350'000 secondo gli organizzatori le persone che stanno sfilando a Milano per il Pride. La testa del corteo non è ancora arrivata all'Arco della Pace ma si trova pochi metri prima, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala che sfilerà per gli ultimi metri.

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