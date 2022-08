Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE)

L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, SwissCommunity (OSE)Link esterno, si impegna a mantenere i legami tra la Svizzera e i suoi cittadini e le sue cittadine all'estero in conformità con l'articolo 40 della Costituzione federale. Si rivolge in particolare alle giovani e ai giovani svizzeri all'estero.

Swiss Community persegue i seguenti obiettivi principali: rappresentare, informare, mettere in rete, consigliare.

L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero rappresenta gli interessi di coloro che risiedono al di fuori dei confini nazionali nei confronti delle autorità svizzere e dell'opinione pubblica elvetica in patria. Il portavoce della diaspora svizzera è il Consiglio degli Svizzeri all'estero (CSE), composto dalle comunità svizzere all'estero.

L'OSE informa gli espatriati e le espatriate su eventi e sviluppi importanti in Svizzera e fornisce all’elettorato all'estero le informazioni di base necessarie per esercitare i suoi diritti politici in Svizzera.

Mette in rete gli svizzeri all'estero tra loro e con le autorità, le istituzioni e il pubblico svizzero in patria. A tal fine, collabora con associazioni svizzere e istituzioni elvetiche all'estero.

Fornisce consulenza ai cittadini e alle cittadine svizzere su questioni relative all'emigrazione, ai soggiorni all'estero e al rientro nella Confederazione. Insieme alle sue organizzazioni partner, offre un'ampia gamma di servizi a coloro che vivono all’estero.

SWI swissinfo.ch e OSE hanno il mandato di rafforzare i legami tra gli svizzeri all'estero e la loro patria. Entrambi lavorano insieme per il bene della Quinta Svizzera e perseguono l'obiettivo di creare valore aggiunto per questa comunità.