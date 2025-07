Organizzazione terroristica kosovara nel mirino dell’MPC

Sostegno e partecipazione al gruppo terroristico vietato Stato islamico (ISIS).

(Keystone-ATS) È l’accusa principale promossa dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) presso il Tribunale penale federale nei confronti di un cittadino kosovaro di 36 anni, sospettato di essere il capo (“Emiro”) dell’antenna elvetica di un’organizzazione terroristica in Kosovo, e di uno svizzero-macedone del nord di 33, presunto membro della stessa organizzazione. Entrambi si trovano attualmente in carcere per l’esecuzione anticipata della pena.

Il presunto capo, spiega un comunicato odierno del MPC, è sospettato – assieme al secondo imputato – di aver svolto attività di indottrinamento, finanziamento e reclutamento di nuovi membri per questa organizzazione terroristica, principalmente nella regione di Ginevra. Entrambi sono anche sospettati di aver diffuso e sostenuto l’ideologia dell’ISIS .

Instaurare la Sharia

L’organizzazione terroristica al centro del procedimento è stata fondata in seguito allo scioglimento dell’associazione “Këshilla” da parte delle autorità kosovare nel 2014-2015. Uno dei suoi obiettivi era quello di approfittare della destabilizzazione dello Stato kosovaro per imbracciare le armi e prendere il potere su una regione definita e stabilirvi uno Stato islamico, governato dalla Sharia, per conto dell’ISIS, viene precisato nella nota.

Dal 2014-2015, diversi uomini albanofoni, tra cui i due imputati, si sono riuniti attorno a un’ideologia salafo-djihadista. Nel giugno 2015, il principale imputato è stato eletto “Emiro” di questo gruppo, che è diventato l’antenna svizzera dell’organizzazione terroristica kosovara.

Questa antenna ha svolto nella regione ginevrina attività di reclutamento e propaganda allo scopo di chiamare il maggior numero possibile di fedeli ad aderire alla causa e all’ideologia salafo-djiahdista. Dal 2016 in poi, si è concentrata principalmente sul finanziamento dell’organizzazione terroristica, per un totale compreso tra almeno 64’770 e 77’870 euro, stando all’MPC.

Entrambi arrestati il primo settembre 2022

Il cittadino kosovaro ha raccolto fondi presso membri dell’antenna di Ginevra, tra cui il suo coimputato, e li ha fatti trasportare verso il Kosovo per finanziare le varie attività dell’organizzazione terroristica. Nello stesso contesto, ha finanziato la corruzione di pubblici ufficiali incaricati di perseguire penalmente alcuni membri dell’organizzazione terroristica e per consentire a un altro di loro di sfuggire a tali procedimenti, precisa ancora l’MPC.

Entrambi gli imputati sono stati arrestati il primo settembre 2022 nell’ambito di un procedimento penale che la procura federale conduce nei loro confronti. Fintanto che la sentenza non è passata in giudicato vale la presunzione di innocenza.