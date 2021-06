Orizzonte Europa: ricercatori svizzeri possono partecipare ai bandi

I ricercatori svizzeri, seppur in maniera limitata, possono partecipare ai bandi di concorso per progetti di "Horizon Europe" KEYSTONE/GERHARD RIEZLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2021 - 11:55

(Keystone-ATS)

I ricercatori svizzeri, seppur in misura limitata, possono partecipare ai bandi di concorso dei progetti 2021 di "Orizzonte Europa". Nessun negoziato ha tuttavia ancora avuto luogo tra Berna e Bruxelles sull'associazione della Svizzera al programma.

Lo indica oggi in un nota Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Se l'associazione a "Orizzonte Europa" dovesse subire ritardi o non concretizzarsi, è possibile un finanziamento diretto dei ricercatori svizzeri da parte della Confederazione, precisa la SEFRI.

La Commissione europea ha aperto i bandi per presentare le proposte di progetti. I ricercatori svizzeri hanno la possibilità di partecipare a "Orizzonte Europa" (conosciuto anche col nome inglese Horizon Europe) nonché ai programmi e alle iniziative correlate e di candidarsi per le componenti del programma e gli strumenti di finanziamento a loro aperti. In questi casi il finanziamento è erogato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

Il Parlamento ha già approvato il finanziamento della partecipazione svizzera al pacchetto Orizzonte per un importo di 6,15 miliardi di franchi, così come la possibilità di un finanziamento diretto ai ricercatori elvetici. Per i cosiddetti Paesi terzi, i costi dei progetti non sono infatti finanziati dalla Commissione europea.

Svizzera non associata per il momento

Attualmente nessuno Stato non membro dell'UE è associato a "Orizzonte Europa". Come soluzione transitoria, i Paesi che sono in trattative o che stanno per associarsi possono beneficiare di misure transitorie. Per ora ciò non si applica alla Svizzera, che sta aspettando informazioni dalla Commissione europea su come intende procedere con i negoziati. L'obiettivo del Consiglio federale è di associare la Confederazione al programma, sottolinea la SEFRI.

"Orizzonte Europa" è il più ambizioso programma quadro di ricerca e innovazione mai lanciato dall'Unione europea, nonché il più grande al mondo, vanta un budget di oltre 95 miliardi di franchi nel periodo dal 2021 al 2027. Congiuntamente a "Next Generation EU", il pacchetto di misure straordinarie per favorire la ripresa, "Orizzonte Europa" si prefigge di promuovere la transizione verde e quella digitale in tutta Europa.

Preoccupazioni

La Svizzera era pienamente associata al programma precedente, Orizzonte 2020, e punta al medesimo statuto per "Orizzonte Europa" e per i programmi e le attività connesse (cioè Euratom, ITER e Digital Europe).

La rottura dei negoziati sull'accordo quadro ha suscitato preoccupazioni sul prosieguo della collaborazione della Svizzera ai programmi di ricerca europei. In una dichiarazione comune, parlamentari svizzeri ed europea hanno chiesto al Consiglio federale e all'UE di avviare rapidamente delle trattative sull'associazione della Confederazione al programma "Orizzonte Europa".