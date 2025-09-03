The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Oro sui livelli record, a 3531 dollari

Keystone-SDA

L'oro continua a restare sui livelli record in previsione di un possibile ritocco dei tassi d'interesse negli Stati Uniti. Dopo esser salito ad un massimo di 3546,96 dollari l'oncia nelle scorse ore sui mercati asiatici, l'oro spot oscilla sui 3531 dollari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In forte rialzo sono anche le quotazioni dell’argento, che dall’inizio dell’anno sono avanzate di circa il 40%, con il prezzo che nei giorni scorsi ha superato la soglia dei 40 dollari l’oncia per la prima volta dal 2011.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR