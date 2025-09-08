The Swiss voice in the world since 1935
Oro supera soglia 3600 dollari

L'oro ha segnato un nuovo record stamattina, superando la soglia dei 3600 dollari l'oncia. Le crescenti aspettative su un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti e la debolezza della moneta americana hanno alimentato questo slancio.

(Keystone-ATS) Alle 11.50 il valore del metallo prezioso era di 3614,36 dollari (+0,77% rispetto a ieri). In mattinata, le quotazioni spot si sono spinte fin oltre quota 3616 dollari.

Il prezzo dell’oro è aumentato di oltre il 37% dall’inizio dell’anno, sottolinea in un commento la piattaforma Trading Economics. Tale trend è stato sostenuto anche dagli acquisti delle banche centrali, come quella cinese, che ha incrementato le sue riserve di metallo prezioso per il decimo mese consecutivo.

Da parte sua, Mark Haefele, capo degli investimenti della gestione patrimoniale mondiale di UBS citato dall’agenzia Awp, ritiene che l’oro trarrà vantaggio dai bassi tassi e dai persistenti rischi geopolitici. L’esperto prevede un prezzo di 3700 dollari l’oncia entro la fine di giugno 2026.

