Orologi: esportazioni in forte calo, flessione non solo in Usa

Le vendite di orologi svizzeri all'estero hanno subito un netto calo in agosto, con pesanti flessioni che hanno interessato tutti i principali mercati.

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell’industria orologiera (FH), nell’ottavo mese del 2025 le esportazioni si sono attestate a 1,6 miliardi di franchi, in diminuzione del 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. In termini di numero i segnatempo smerciati hanno presentato una contrazione analoga, pari al 16,4% (a 1,0 milioni). Sull’arco degli otto mesi il bilancio rimane però quasi stabile: l’export orologiero elvetico è infatti sceso (su base annua) dell’1,0% in valore, attestandosi a 17,0 miliardi.

A livello di singoli mercati e tornando a focalizzare l’attenzione su agosto dominano ancora, malgrado la forte contrazione, gli Stati Uniti (-23,9% a 245 milioni di franchi), il principale sbocco del made in Switzerland. Al secondo posto figura Hong Kong (-12,5% a 116 milioni), seguono Cina continentale (-35,6% a 115 milioni), Regno Unito (-20,5% a 113 milioni), Giappone (-22,5% a 111 milioni) e Singapore (-14,2% a 107 milioni). Insieme questi sei mercati rappresentano il 49% delle vendite oltre frontiera.

Con accenti diversi ma sempre in ribasso si presenta l’andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato una contrazione del 17,0% in termini di valore, la gamma 200-500 una flessione dell’1,0%, il comparto 500-3000 segna -17,4%, mentre per la fascia oltre 3000 franchi si osserva un -16,6%.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
