Democrazia diretta in Svizzera
Oscar 2026, Sinners da record con 15 candidature

Keystone-SDA

Sinners di Ryan Coogler sbanca alle nomination per gli Oscar 2026 portando a casa ben 15 candidature, un record di sempre grazie a una nuova categoria, il casting, introdotta nell'edizione 2026.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Segue “Una Battaglia Dopo l’Altra” di P.T. Anderson con 12 candidature. Il record finora era detenuto da “Eva contro Eva”, “Titanic” e “La La Land” con 14 nomination a testa.

Parte bene in vista degli Oscar anche “Sentimental Value” di Joachim Trier, con 6 candidature, come miglior film e poi per la recitazione (Renee Reinsvee, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas e Stellan Skarsgard), il copione originale, la regia, il film internazionale e l’editing.

Fanning e Lilleas sono candidate come migliori attrici non protagoniste con Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners) e Teyana Taylor (“Una Battaglia dopo l’Altra”). Skarsgard tra gli attori non protagonisti è in corsa con Benicio Del Toro (“Una Battaglia dopo l’Altra”), Jacob Elordi (Frankenstein) Delroy Lindo (Sinners) e Sean Penn (“Una Battaglia dopo l’Altra”).

Il brasiliano L’Agente Segreto entra nelle nomination agli Oscar in tre importanti categorie: miglior film, miglior film internazionale e miglior attore protagonista (Wagner Moura). Sono due i film non in inglese entrati nella top ten degli Oscar 2026: l’altro è il norvegese Sentimental Value.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

