OW: 17enne muore dopo essere caduto con gli sci

Keystone-SDA

Un diciassettenne è caduto domenica pomeriggio mentre sciava nel comprensorio di Melchsee-Frutt (OW), procurandosi delle ferite mortali. Lo riferisce oggi una nota della polizia cantonale obwaldese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le indicazioni delle forze dell’ordine, il giovane stava affrontando la discesa fra Bonistock e Bettenalp, su una pista nera, quando è caduto pesantemente dopo aver superato un dosso.

Il malcapitato, in pericolo di vita, è stato trasportato in elicottero presso un ospedale fuori cantone, dove però è deceduto a causa delle ferite riportate.