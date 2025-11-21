OW: 61 persone sfollate a causa di incendio capannone industriale

Keystone-SDA

Sessantun persone sono state sfollate dalle loro abitazioni la scorsa notte a Giswil (OW) a causa di un incendio scoppiato in un attiguo capannone industriale. Non ci sono stati feriti, ma lo stabilimento è andato completamente distrutto.

(Keystone-ATS) I pompieri sono stati allertati ieri sera verso le 23:00. Quando sono arrivati sul posto, il capannone era già completamente in preda alle fiamme, ha indicato oggi la polizia cantonale obvaldese. Il rogo è stato domato verso la 01:30.

L’incendio ha causato molto fumo. Dato che non era chiaro come il fuoco potesse propagarsi e v’era il rischio che una gru edile potesse ribaltarsi, i vigili del fuoco hanno sfollato gli abitanti delle case circostanti. Le 61 persone hanno potuto organizzarsi autonomamente per trovare un alloggio o sono state ospitate dal Comune, viene ancora precisato.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e saranno oggetto di un’inchiesta della polizia cantonale e degli specialisti dell’Istituto forense di Zurigo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Giswil, Sachseln (OW) e Sarnen.