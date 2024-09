OW: due parapendisti feriti dopo caduta a Engelberg

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Due parapendisti sono precipitati oggi poco dopo essersi lanciati per un volo in tandem sopra ad Engelberg (OW). Il pilota di 35 anni e la passeggera di 33 hanno riportato ferite “di rilievo” sono stati elitrasportati in ospedale, ha comunicato la polizia cantonale.