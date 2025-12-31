OW: uomo cade da seggiovia a Melchsee-Frutt, gravissimo

Keystone-SDA

Un uomo di 53 anni ha riportato ieri pomeriggio ferite potenzialmente letali dopo essere caduto da una seggiovia a Melchsee-Frutt (OW) da un'altezza di circa 8 metri.

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale di Obvaldo, aggiungendo che l’uomo è stato trasportato in ospedale da un elicottero della Rega.

Secondo quanto riferito nella nota, l’uomo era salito sulla seggiovia a Distelboden insieme ad altre persone in direzione di Erzegg. Poco prima del primo palo, è caduto dal seggiolino da otto metri di altezza.

Al momento, non sono ancora state chiarite le ragioni della caduta, ma – secondo la polizia – non ci sono indicazioni su una causa tecnica. Poiché le indagini sono in corso, le autorità non hanno fornito a Keystone-ATS ulteriori dettagli. Non è stato detto nulla neppure sulla natura delle ferite.