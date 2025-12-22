Paesi Bassi: auto sulla folla di una parata natalizia, feriti

Keystone-SDA

Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad est di Amsterdam, provocando diversi feriti: almeno 10 secondo testimoni oculari, di cui tre sarebbero in gravi condizioni. Lo riferiscono media olandesi.

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia locale descrive l’episodio come “grave”. Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono sul posto.

L’episodio “Non sembra frutto di un atto volontario”, ha sottolineato la polizia su X, lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente. Le forze dell’ordine parlano di nove feriti, di cui in gravi condizioni.

La sindaca di Nunspeet, Céline Blom, parla invece di dieci feriti, riferisce l’agenzia olandese Anp.

La conducente protagonista dell’episodio è una 56enne residente nella località della provincia di Gelderland. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata arrestata, come di consueto in caso di incidenti stradali gravi.