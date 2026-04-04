Paesi Bassi: ordigno davanti a centro pro-Israele, caccia all’uomo

Keystone-SDA

Un'esplosione è avvenuta ieri in tarda serata in un centro filo-israeliano nei Paesi Bassi, nella città di Nijkerk, senza causare feriti. Lo ha riferito la polizia, che ora sta dando la caccia a un uomo vestito di nero visto piazzare un ordigno davanti all'edificio.

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(Keystone-ATS) Al momento dell’esplosione, che ha provocato danni limitati, nessuno si trovava all’interno dello stabile che ospita l’associazione “Cristiani per Israele”. Le autorità hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto e sono alla ricerca di testimoni.

L’episodio si inserisce in una serie di attacchi simili registrati nel mese di marzo nei Paesi Bassi e nel vicino Belgio contro obiettivi legati alla comunità ebraica, tra cui una scuola e una sinagoga, che hanno accresciuto le preoccupazioni per l’antisemitismo in seguito alla guerra in Medio Oriente.

L’organizzazione senza scopo di lucro ha espresso “shock” per l’accaduto, sottolineando che “i danni sono limitati ma l’impatto significativo”, anche perché l’episodio è avvenuto alla vigilia della Pasqua.