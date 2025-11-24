Pakistan, attacco e attentato suicida a comando polizia Peshawar

Keystone-SDA

Uomini armati e un attentatore suicida hanno attaccato il quartier generale delle forze di frontiera nella città di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, secondo quanto riportato dai media.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il quotidiano Dawn ha riferito che il quartier generale della Polizia Federale era “sotto attacco” e che un attentatore suicida aveva fatto esplodere gli esplosivi all’ingresso del complesso. Il quotidiano ha citato fonti di polizia e sicurezza a Peshawar. Le fonti hanno affermato che due combattenti sono stati uccisi e che le forze di sicurezza hanno isolato l’area.

Tre paramilitari pakistani sono stati uccisi presso il quartier generale delle forze di frontiera nella città di Peshawar nel corso dell’attentato suicida, ha riferito la polizia all’Afp. “Tre membri della Federal Constabulary schierati al varco sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti”, ha dichiarato il capo della polizia di Peshawar Mian Saeed, aggiungendo che un aggressore ha fatto esplodere degli esplosivi e altri due sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco dalle forze di sicurezza.

Gli aggressori hanno colpito alle 8:10 (03:10 GMT) in un edificio situato su Saddar Road, una delle arterie più trafficate della città, poco prima dell’ora di punta. Un giornalista dell’Afp ha visto parti del corpo di un presunto attentatore giacere fuori dal varco principale, crivellato di buchi di schegge.

“L’attacco è concluso ed è in corso un’operazione di sgombero per determinare se siano presenti ordigni inesplosi”, ha dichiarato Zulfiqar Hameed, capo della polizia della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.

La provincia confina con l’Afghanistan ed è da tempo al centro di una forte ondata di violenza militante, che si è intensificata da quando i talebani sono tornati al potere a Kabul nel 2021.

Il primo ministro Shehbaz Sharif ha condannato l’aggressione, elogiando la “tempestività d’azione” delle forze di sicurezza per aver evitato ulteriori perdite di vite umane. “Gli autori di questo incidente dovrebbero essere identificati il prima possibile e assicurati alla giustizia”, ha affermato Sharif. “Sventeremo i malvagi disegni dei terroristi che attaccano l’integrità del Pakistan”.