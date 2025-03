Pakistan, separatisti sequestrano treno con 500 passeggeri

Keystone-SDA

I separatisti del Baloch Liberation Army hanno aperto il fuoco oggi su un treno che trasportava 500 passeggeri nella provincia del Balochistan, nel Pakistan sud-occidentale, sequestrando il convoglio. Lo riferiscono le autorità locali.

(Keystone-ATS) I separatisti dichiarano di aver ucciso 11 militari pachistani e preso in ostaggio 182 persone. Tra questi vi sarebbero personale in servizio attivo dell’esercito, della polizia, dell’intelligence interservizi (Asi) e della forza antiterrorismo (Atf), tutti in licenza. I passeggeri civili, in particolare donne, bambini e anziani, sono stati rilasciati sani e salvi.

Il Jaffar Express era in viaggio da Peshawar verso Quetta, quando è stato assaltato: l’esercito ha cercato di intervenire, ma i separatisti hanno respinto l’attacco. I militanti hanno avvertito che se l’intervento militare continua, “tutti gli ostaggi saranno uccisi”. “I combattenti mantengono il pieno controllo” del treno, ha affermato Jeeyand Baloch, portavoce del Baloch Liberation Army.

Secondo le poche informazioni disponibili, il treno stato bloccato in una galleria e non è facile portare a termine le operazioni di soccorso in tempi rapidi: nel frattempo è stata dichiarata l’emergenza negli ospedali locali.

Finora non c’è alcuna dichiarazione ufficiale sull’operazione in corso e su cosa sta succedendo sul campo. A breve il governo dovrebbe fornire ulteriori dettagli.