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Pakistan: pullman precipita in un burrone, 40 morti

Keystone-SDA

Almeno 40 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un autobus in Pakistan. Il mezzo è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada in una regione montuosa dell'ovest del Paese, hanno riferito le autorità.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Un autobus che collegava Quetta a Peshawar è precipitato in un profondo burrone nella regione montuosa di Dana Sar (…). Si contano 40 morti e 11 feriti”, ha dichiarato Sanaullah Sherani, responsabile del centro di emergenza del distretto di Zhob. Il bilancio è stato confermato dalle autorità della provincia del Belucistan.

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