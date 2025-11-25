The Swiss voice in the world since 1935
Pakistan bombarda Afghanistan, almeno dieci morti

Keystone-SDA

Tra le vittime - affermano i Talebani - ci sono nove bambini Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono state uccise nella notte da bombardamenti pakistani sull'Afghanistan. Lo ha riferito il portavoce del governo talebano a seguito delle forti tensioni tra i due Paesi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Verso mezzanotte, nella provincia di Khost, le forze pakistane hanno bombardato la casa di un civile. Nove bambini (cinque maschi e quattro femmine) e una donna sono stati uccisi”, ha scritto Zabihullah Mujahid su X, riferendo di altri attacchi nelle regioni di confine di Kunar e Paktika, che hanno causato quattro feriti.

Finora non c’è stata alcuna risposta ufficiale da parte del Pakistan e non è stato possibile ottenere immediatamente una conferma indipendente degli incidenti. Negli ultimi mesi le tensioni lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan si sono intensificate, con ciascuna delle parti che accusa l’altra di consentire ai gruppi militanti di operare attraverso le frontiere condivise.

