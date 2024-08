Pandemia: fallita iniziativa popolare di “ricostruzione analitica”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) È fallita la raccolta di firme per l’iniziativa popolare lanciata dagli oppositori alle misure del governo per contrastare il coronavirus. Ne sono state raccolte 52’312 quando ce ne volevano almeno 100’000, indicano oggi gli Amici della Costituzione.

Invece dell’iniziativa denominata “Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)”, i promotori indirizzeranno al Consiglio federale una petizione il 28 agosto, si legge in una nota.

Inviteranno inoltre i parlamentari a utilizzare la petizione come base per ulteriori passi politici, come la presentazione di un’iniziativa parlamentare per un’indagine indipendente ed extraparlamentare, prosegue il comunicato.

L’iniziativa chiedeva che un tribunale speciale indagasse sulle misure adottate dal governo durante la pandemia, come l’obbligo di indossare mascherine o le chiusure forzate. Proponeva inoltre l’istituzione di una commissione d’inchiesta extraparlamentare svizzera per indagare sui retroscena della crisi sanitaria.