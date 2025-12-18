The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Pandoro batte panettone, a preferirlo il 52,6% consumatori italiani

Keystone-SDA

In ltalia, il pandoro batte il panettone nelle preferenze dei consumatori con un 52,6% di "like", contro il 47,4% del dolce con i candidi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il risultato sul derby tra i due dolci tipici e icone del Natale emerge con un’indagine AstraRicerche per Unione Italiana Food e con il conto alla rovescia per la vigilia del 24 dicembre, il pranzo di Natale, la cena di fine anno e in generale per il via alle feste natalizie.

Dal punto di vista degli acquisti l’Associazione di 26 categorie merceologiche dell’industria alimentare italiana registra che sono oltre 33 milioni i pezzi venduti di panettone e pandoro nel solo mese di dicembre, pari al 70% dei consumi annui. Sotto il profilo del sentimento Unione italiana food segnala che per 8 italiani su 10 panettone e pandoro sono i veri protagonisti delle tavole della festa e 5 italiani su 10 dichiarano di averne aumentato il consumo anche prima e dopo le festività, alla luce di una politica di consumo destagionalizzato dei due dolci tipici.

Panettone e pandoro sono anche ambasciatori dell’italianità nel mondo: nel 2024 l’export – fa presente Unione italiana food- ha raggiunto 13.468 tonnellate per un valore di 113 milioni di euro, con l’Europa (Francia, Germania, Belgio, Svizzera e Regno Unito) come primo mercato, seguita da Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e Argentina. Tra i dolci tipici del Natale – ricorda l’associazione, anche il torrone, con una vendita di 1’600 tonnellate nel solo mese di dicembre, pari al 25% del consumo annuo.

Bene, dal punto di vista dei consumi il cioccolato: nel solo mese di dicembre si consumano 18 mila tonnellate tra tavolette e praline. Crescono anche le creme spalmabili dolci, che raggiungono 4’900 tonnellate. Praline e specialità al cioccolato si confermano apprezzate anche sui mercati internazionali: le esportazioni italiane di cacao e cioccolato nel 2024 hanno raggiunto 414’940 tonnellate (+4,9%), per un valore di 2’883 milioni di euro (+17,2%). Infine nei menu gastronomici del Natale non manca la pasta, con un consumo di 1,5 mkg a testa (circa 15 piatti a persona) accompagnato dal pesce surgelato e con un consumo nel solo mese di dicembre di 8’200 tonnellate.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR