Papa, vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili

Keystone-SDA

Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha espresso la sua "profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto con la forza a spostarsi, ancora un a volta, dalle proprie terre".

(Keystone-ATS) Alla fine dell’udienza generale ha ribadito: “Ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire”. Le parole del Pontefice sono state accolte dai fedeli in Piazza San Pietro con un applauso.