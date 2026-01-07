Parigi, ‘sentito Rubio, ha escluso opzione militare su Groenlandia’
Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha detto oggi ai microfoni della radio France Inter di aver avuto una conversazione con il segretario di stato americano, Marco Rubio.
(Keystone-ATS) Quest’ultimo gli ha assicurato che Washington esclude l’opzione militare nelle sue mire sulla Groenlandia.
Rubio “ha escluso che si possa immaginare che avvenga in Groenlandia ciò che è avvenuto in Venezuela”, ha dichiarato Barrot.