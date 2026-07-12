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Parigi: incendio molto aggressivo nella foresta Fontainebleau

Keystone-SDA

Un incendio scoppiato oggi pomeriggio nella foresta di Fontainebleau, a circa 60 km a sud-est di Parigi, è "molto aggressivo" e due aerei provenienti dal sud della Francia saranno inviati per domarlo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Questo impiego di aerei antincendio nella regione di Parigi è “una novità”, ha dichiarato il tenente colonnello Eric Brocardi, portavoce della Federazione nazionale dei vigili del fuoco di Francia. L’incendio è iniziato “a bordo strada e si è propagato nella foresta” di Fontainebleau, ha indicato un portavoce dei vigili del fuoco. Le fiamme, scoppiate vicino alla città di Noisy-sur-l’Ecole, hanno bruciato diversi ettari, ha aggiunto la stessa fonte. Anche due elicotteri antincendio saranno impiegati per dare supporto, poiché la zona è stata colpita da diversi incendi negli ultimi giorni.

L’autostrada A6, che collega Parigi a Lione e al sud-est della Francia, è stata chiusa. Un incendio di stoppie è scoppiato in precedenza vicino a Châtelet-en-Brie e Les Écrennes. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme hanno “attraversato l’autostrada A5” e “la linea TGV”. Il traffico sulla linea ferroviaria ad alta velocità per il Sud-Est, che collega Parigi a Lione, “è interrotto”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot. “Le deviazioni su percorsi alternativi stanno causando notevoli ritardi per diversi treni TGV. Al momento, anche l’autostrada A5 è chiusa in entrambe le direzioni vicino a Châtelet-en-Brie”, ha aggiunto.

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