Parigi: raduno alle 14 alla Bastiglia, poi parte il corteo

Keystone-SDA

Grande tensione a Parigi per il corteo più importante dei 250 dichiarati oggi in tutta la Francia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha parlato a più riprese nei giorni scorsi della presenza di “centinaia di elementi radicali” nelle manifestazioni, soprattutto quella della capitale.

I manifestanti si raduneranno alle 14 alla Bastiglia, piazza simbolo dei raduni di protesta. Poi, attraverso il Boulevard Beaumarchais, il corteo raggiungerà République. Ed è proprio su questo tratto che si rischiano incidenti, tanto che il prefetto Laurent Nunez ha invitato i commercianti a chiudere i negozi e a proteggere le vetrine.

Tutte le banche, le agenzie di assicurazioni e i negozi di cellulari ed elettronica sono blindati da protezioni installate già ieri in giornata a prova di “casseur”. Chiusi da speciali congegni in metallo gli sportelli dei Bancomat.

La polizia è già presente da questa mattina sul percorso della manifestazione, che dopo place de la République continuerà in direzione di Nation. Si attendono i primi “Centaure”, i blindati “polivalenti” che per il momento hanno fatto la loro apparizione soltanto a Montpellier, nel sud, ma il cui dispiegamento, insieme a quello dei droni di sorveglianza, è stato annunciato dal ministro Retailleau.

