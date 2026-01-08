Come utilizziamo l’IA in modo responsabile

Simbolo dell'immagine. Keystone-SDA

3 minuti

L’obiettivo di Swissinfo è fornire contenuti multilingue di alta qualità alla nostra utenza. Ci impegniamo a offrire informazioni accurate e accessibili. A sostegno di questo lavoro, la nostra redazione utilizza talvolta strumenti di intelligenza artificiale (IA) per la produzione e la pubblicazione degli articoli. Ad esempio, l’uso della traduzione automatica ci consente di diffondere le notizie più rapidamente e di pubblicare articoli più approfonditi.

Altri sviluppi

Tutti i contenuti originali sono verificati dai redattori e dalle redattrici di Swissinfo e ogni articolo è accuratamente riletto dalla redazione prima della pubblicazione. Ogni volta che viene utilizzata l’IA, lo comunichiamo chiaramente ai nostri lettori e lettrici. Ecco alcuni esempi:

Come utilizziamo l’IA per le traduzioni

Gli strumenti di traduzione basati sull’IA ci aiutano a fornire contenuti più velocemente e a un pubblico più ampio.

Siamo trasparenti su quando e come utilizziamo l’IA nei nostri processi editoriali. Indichiamo chiaramente se un articolo è stato tradotto con il supporto dell’IA.

Ogni traduzione realizzata con l’aiuto dell’IA è attentamente verificata dalla nostra redazione per correggere eventuali errori, garantire chiarezza e preservare il significato originale.

Come utilizziamo l’IA per il fact-checking

L’IA aiuta la nostra redazione a individuare disinformazione ed errori.



Gli strumenti di IA possono contribuire a verificare le fonti d’informazione.

Come utilizziamo l’IA per i riassunti

L’IA può essere utilizzata per generare riassunti in punti elenco. Ciò permette di offrire ai lettori e alle lettrici una panoramica concisa delle informazioni principali dell’articolo.

Tutti i riassunti sono revisionati dalla nostra redazione per garantirne l’accuratezza e la pertinenza.

Il nostro obiettivo è aiutare il pubblico a comprendere rapidamente gli aspetti principali di ogni articolo.

Come utilizziamo l’IA nella creazione di immagini, audio e video

L’IA può essere utilizzata per supportare la realizzazione di contenuti visivi, audio e video.



Ciò include attività come doppiaggio, sottotitolazione e adattamento dei formati.



Tutti i contenuti devono rispettare gli standard qualitativi di Swissinfo, inclusi i requisiti etici e di copyright.

L’uso dell’IA è conforme alle nostre linee guida interne, che vengono riviste e aggiornate due volte l’anno. Esse si basano sui principi etici sull’IA della SRG SSRCollegamento esterno.

La vostra opinione è importante per noi. Vi invitiamo a condividere i vostri commenti o le preoccupazioni sull’uso dell’IA nei nostri articoli scrivendoci all’indirizzo italiano@swissinfo.ch.