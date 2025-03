L’app SWIplus: il vostro collegamento con la Svizzera

3 minuti

La nostra applicazione SWIplus si rinnova: scoprite i nostri nuovi contenuti dedicati agli svizzeri e alle svizzere all’estero.

SWI swissinfo.ch



Con SWIplus, accedete con facilità e ancora più

velocemente alle informazioni più importanti dalla Svizzera.

Scaricate ora l’applicazione gratuita SWI plus e scoprite le ultime novità

Care svizzere e cari svizzere all’estero,

L’app SWIplus è stata migliorata e aggiornata appositamente per voi. Scoprite contenuti appassionanti, funzionalità migliorate e un’interfaccia rinnovata che renderanno la vostra esperienza di utente ancor più gradevole.

Con SWIplus ricevete ogni giorno le notizie più importanti e rilevanti dalla Svizzera. Ritrovate raccolti in un unico posto i contenuti di SWI swissinfo.ch, RSI, RTS e SRF. Immergetevi nelle tematiche che fanno discutere nella Confederazione, imparate di più sulla posizione della Svizzera nel mondo, informatevi su elezioni e votazioni, accedete ai consigli per chi vuole espatriare – e molto altro ancora!

Concepita appositamente per voi

Un accesso centralizzato e gratuito alle informazioni più importanti e pertinenti sulla Svizzera, pensato specialmente per svizzere e svizzeri all’estero – con i contenuti di SWI swissinfo.ch, RSI, RTS e SRF.

SWI swissinfo.ch

L’essenziale, dalla Svizzera

Tutto disponibile in un colpo d’occhio: ricevete ogni giorno le notizie più rilevanti dalla Svizzera, specialmente raccolte per gli svizzeri e le svizzere all’estero. Ciò di cui si discute in Svizzera, la Svizzera nel mondo, elezioni e votazioni, vita all’estero e il telegiornale della RSI:

Personalizzabile

Personalizzate l’app secondo le vostre preferenze. Scegliete i vostri cantoni di riferimento e ricevete le notizie d’attualità da queste regioni. Selezionate e salvate gli articoli che vi sono piaciuti o che volete leggere in un secondo momento.

Tutto nello stesso posto

Elezioni e votazioni in Svizzera, informazioni utili e guide per l’emigrazione e la vita all’estero: potete trovare tutti questi argomenti in un’unica pagina e selezionare i vostri preferiti per un accesso ancora più rapido.

Non perdetevi nulla

Restate aggiornati/e secondo le vostre preferenze. Scegliete gli argomenti sui quali volete restare informati/e impostando le notifiche push.

SWI swissinfo.ch

Al vostro servizio

Presso SWI swissinfo.ch, una squadra entusiasta di giornaliste e giornalisti si occupa esclusivamente dell’informazione dedicata alle svizzere e agli svizzeri all’estero. Ogni giorno, lavora con impegno per fornirvi una visione d’insieme dell’attualità in Svizzera, in quattro lingue.

Ovunque si trovi nel mondo, ogni cittadino e ogni cittadina elvetica merita di essere ben informata, nella propria lingua, su quanto accade in patria. Questa convinzione ci motiva a selezionare ogni giorno per voi le notizie più importanti e pertinenti dalla Svizzera.

Scaricate l’applicazione SWIplus e scoprite le ultime novità!

