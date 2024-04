Fatti e cifre 2023

Altri sviluppi

Il rapporto annuale di SWI swissinfo.ch per il 2023

Questo contenuto è stato pubblicato al Le dinamiche di potere sul palcoscenico mondiale stanno cambiando. Per la Svizzera trovare la propria posizione nello scacchiere della politica estera diventa sempre più difficile; basti pensare che, sullo sfondo delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, il nostro Paese è finito al centro delle critiche internazionali per il modo in cui interpreta la neutralità.…

