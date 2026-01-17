Parmelin: “Crans-Montana, conseguenze ancora per molto tempo”

Keystone-SDA

Dopo un 2025 già turbolento Guy Parmelin era preparato al fatto che molte cose non sarebbero state pianificabili durante il suo anno presidenza: ma è inconcepibile che l'"impossibile" si sia verificato già dopo un'ora e mezza.

(Keystone-ATS) Lo ha detto ieri sera nel suo intervento al tradizionale incontro della sezione UDC zurighese all’Albisgüetli.

“La tragedia di Crans-Montana ci mostra in modo crudo quanto la vita possa essere imprevedibile, incerta e vulnerabile”, ha affermato il 66enne, aggiungendo che i suoi pensieri sono ancora oggi rivolti alle numerose persone colpite, ai morti, ai feriti e alle loro famiglie. “Le conseguenze ci accompagneranno ancora per molto tempo”.

A suo avviso eventi come questo dimostrano però anche che la Svizzera sa restare unita nelle situazioni difficili, nonostante le differenze sociali e politiche. “La grande solidarietà dimostrata all’interno del paese, ma anche da altri stati, mi ha profondamente colpito”, ha sottolineato il presidente della Confederazione. Un evento del genere insegna all’uomo politico a rimanere flessibile e pragmatico. “I nostri piani, programmi e progetti possono essere stravolti da un giorno all’altro”.

L’evento dell’UDC è stato molto ben frequentato. Erano fra l’altro presenti l’ex consigliere federale Christoph Blocher, che per una volta non ha però preso la parola nella manifestazione di cui è sempre stato il mattatore, il presidente nazionale Marcel Dettling, il capogruppo Thomas Aeschi e tanti altri consiglieri nazionali e agli stati. Assente, ma scusato, era invece il consigliere federale Albert Rösti, che da una settimana soffre di influenza intestinale.