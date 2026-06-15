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Parmelin: “incontro cordiale con Von der Leyen e Costa”

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha avuto "colloqui cordiali" oggi a Ginevra con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio europeo (che comprende i capi di stato e di governo dell'Ue) Antonio Costa.

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(Keystone-ATS) I due sono atterrati nella città per partecipare al vertice del G7 a Évian, sulla sponda francese del Lago Lemano.

“Abbiamo discusso delle prossime tappe nelle relazioni tra la Svizzera e l’Ue, nonché delle attuali sfide in materia di politica commerciale e geopolitica”, afferma sulla rete sociale X il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Nello specifico, sono state affrontate in particolare le misure di protezione dell’industria dell’acciaio decise da Bruxelles, le relazioni transatlantiche, la situazione in Medio Oriente e quella in Ucraina. “Il dialogo rimane la chiave per affrontare le sfide comuni”, chiosa il 66enne.

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