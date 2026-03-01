Parmelin: “profondamente preoccupato” per escalation

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso "profonda preoccupazione" per l'escalation in corso in Medio Oriente, "una regione dove sono stato accolto così calorosamente il mese scorso", scrive su X.

(Keystone-ATS) Il 66enne rende anche noto di aver contattato direttamente i leader di due paesi chiave del Golfo Persico per discutere della crisi.

“Questa sera ho discusso con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e con il principe ereditario del Kuwait della situazione in rapida evoluzione e della necessità di prevenire un’ulteriore destabilizzazione della regione”, spiega il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Il politico vodese ha anche ribadito la richiesta ufficiale della Svizzera alle parti in conflitto di rispettare senza restrizioni il diritto internazionale: “devono proteggere i civili e le infrastrutture civili, allentare immediatamente la tensione e tornare alla diplomazia”, ha esortato l’esponente dell’UDC.